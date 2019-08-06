Сифон Vecamco "MINI"

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- Модель:Sifone a secco “MINI”
- Артикул:9899-242-01
- 75
- Вес:0.24 кг
- Размеры (Д x Ш x В):17.00 x 15.00 x 6.00 см
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VECAMco "MINI" - cифон для подключения дренажа кондиционера в канализацию.
Наличие "сухого" затвора в сифоне предотвращает появления запаха из канализации в период когда кондиционер не используется.
Имеет разборную конструкцию для доступа к сухому затвору.
Подключение VECAM MINI:
Подвод дренажного шланга от кондиционера - вертикально сверху.
Вывод конденсата из сифона - под углом 90 градусов в сторону.
Сифон поставляется в монтажном коробе.
|Упаковка
|Упаковка индивидуальная (Д*Ш*В)/вес
|Плёнка, пластиковый бокс 17*15*6см /0.24кг
|Дополнительная информация
|Страна производства (сборка)
|Италия
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Теги: Сифон для кондиционера