Сифон Vecamco "MINI"
Хит
900 р.
Есть в наличии

VECAMco "MINI" - cифон для подключения дренажа кондиционера в канализацию.

Наличие "сухого" затвора в сифоне предотвращает появления запаха из канализации в период когда кондиционер не используется.

Имеет разборную конструкцию для доступа к сухому затвору.

Подключение VECAM MINI:
Подвод дренажного шланга от кондиционера - вертикально сверху.
Вывод конденсата из сифона - под углом 90 градусов в сторону.

Сифон поставляется в монтажном коробе.




Упаковка
Упаковка индивидуальная (Д*Ш*В)/вес Плёнка, пластиковый бокс 17*15*6см /0.24кг
Дополнительная информация
Страна производства (сборка) Италия
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Теги: Сифон для кондиционера