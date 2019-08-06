Сифон Vecamco "MINI"

VECAMco "MINI" - cифон для подключения дренажа кондиционера в канализацию.



Наличие "сухого" затвора в сифоне предотвращает появления запаха из канализации в период когда кондиционер не используется.

Имеет разборную конструкцию для доступа к сухому затвору.



Подключение VECAM MINI:

Подвод дренажного шланга от кондиционера - вертикально сверху.

Вывод конденсата из сифона - под углом 90 градусов в сторону.



Сифон поставляется в монтажном коробе.





